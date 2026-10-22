முதல்வா் குறித்து அவதூறு: திமுக பிரதிநிதி கைது
சமூக ஊடகத்தில் முதல்வா் குறித்து அவதூறு கருத்து பதிவிட்டதாக திமுக பிரதிநிதி கைது செய்யப்பட்டாா்.
சமூக ஊடகத்தில் முதல்வா் குறித்து அவதூறு கருத்து பதிவிட்டதாக திமுக பிரதிநிதி கைது செய்யப்பட்டாா்.
மயிலாப்பூா் நொச்சிகுப்பம் எல்லையம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் நி.பிரசன்யா. தவெக மயிலாப்பூா் கிழக்கு மகளிரணி ஒருங்கிணைப்பாளரான இவா், சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் கிழக்கு மண்டல சைபா் குற்றப்பிரிவில் அண்மையில் ஒரு புகாா் அளித்தாா்.
அதில், திருவான்மியூா் லட்சுமிபுரம் கங்கை அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த திமுக பிரதிநிதி பா.ராஜகோபால் என்பவா் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாக ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் கருத்து பதிவிட்டு வருகிறாா். அவா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாா். புகாரின் அடிப்படையில் சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ராஜகோபாலை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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