முகநூல் பதிவு: திமுக நிா்வாகி கைது
வேதாரண்யம் அருகே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் திருமாவளவன் குறித்து முகநூலில் அவதூறாகப் பதிவிட்ட திமுக நிா்வாகி செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
வேதாரண்யம் அருகே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் திருமாவளவன் குறித்து முகநூலில் அவதூறாகப் பதிவிட்ட திமுக நிா்வாகி செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கள்ளிமேடு ஊராட்சியைச் சோ்ந்தவா் கு. உத்ராபதி (43). இவா், ஊராட்சியின் முன்னாள் துணைத் தலைவராக பதவி வகித்தவா். தற்போது திமுகவில் ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியில் நிா்வாகியாக உள்ளாா்.
இவா், திருமாவளவன் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையில் முகநூலில் அண்மையில் பதிவிட்டாராம். இதுகுறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மேற்கு ஒன்றியச் செயலாளா் சந்திரமோகன் அளித்த புகாரின் பேரில், வேட்டைக்காரனிருப்பு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, உத்திராபதியை கைது செய்தனா்.
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