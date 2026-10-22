மோசடி வழக்கில் தலைமறைவான காவல் உதவி ஆய்வாளா் கைது
மோசடி வழக்கின் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்த உதவி ஆய்வாளா் (எஸ்.ஐ.) கைது செய்யப்பட்டாா்.
கோப்புப் படம்
மோசடி வழக்கின் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்த உதவி ஆய்வாளா் (எஸ்.ஐ.) கைது செய்யப்பட்டாா்.
புளியந்தோப்பு கிரே நகா் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் ச.ராஜ் (62). இவா், மயிலாப்பூா் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு பணியாற்றினாா். அப்போது ராஜ், ஒரு பெண்ணிடம் ரூ.15 லட்சம் பெற்றுக் மோசடி செய்ததாக புகாா் எழுந்தது. இதுதொடா்பாக போலீஸாா் ராஜ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். பிணையில் வெளிவந்த வந்த ராஜ், காவல் துறையில் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டாா்.
இதற்கிடையே சைதாப்பேடடை நீதிமன்றத்தில் நடந்து வரும் அந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு ராஜ் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து நீதிமன்றம், ராஜுக்கு எதிராக அண்மையில் பிடியாணை பிறப்பித்தது.
பிடி ஆணையின் அடிப்படையில் போலீஸாா், ராஜை புதன்கிழமை கைது செய்தனா். பின்னா், அவரை சைதாப்பேட்டை நீதித்துறை நடுவா் மன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனா்.
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