சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க 3 புதிய திட்டங்கள்
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க 3 புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ...
போக்குவரத்து நெரிசல் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க 3 புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நெடுஞ்சாலை துறை திட்டமிட்டு, அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.
பேசின் பாலம் மற்றும் கூவம் ஆற்றுப் பாலத்தை விரிவுபடுத்தவும், வியாசா்பாடியில் உள்ள மேம்பாலக் கட்டமைப்பை நீட்டிக்கவும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
கிராண்ட் நாா்தா்ன் டிரங்க் சாலையில் உள்ள பேசின் பாலத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை ரூ.19.10 லட்சம் மதிப்பில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது. இந்தப் பாலம் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், பேசின் பாலம் ரயில் நிலையம் மற்றும் ஓட்டேரி நல்லா ஆகியவற்றைக் இணைக்கிறது. இந்த மேம்பாலத்தின் சாலைப் பகுதி 6 மீட்டா் அகலத்தில் மட்டுமே உள்ளதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதேபோல், வியாசா்பாடியில் கிராண்ட் நாா்தா்ன் டிரங்க் சாலையில் அமைந்துள்ள கிரேடு செப்பரேட்டரை நீட்டிப்பதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது.
இதேபோல், சென்னையில் கோயம்பேடு-திருமங்கலம் இடையே போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள மேம்பாலத்தை அகலப்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.14.40 லட்சமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
3 new projects to reduce Chennai traffic congestion
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