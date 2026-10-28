சென்னை தீவுத் திடலில் பட்டாசு கடைகள்: ஒப்பந்தப்புள்ளி உத்தரவை உடனே வழங்க உத்தரவு
தீவுத் திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடா்பாக, ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒதுக்கீடு உத்தரவுகளை உடனே வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றம்
தீவுத் திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடா்பாக, ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒதுக்கீடு உத்தரவுகளை உடனே வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை தீவுத்திடலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்படும். தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகம் இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை வெளியிடும். இந்நிலையில், தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனைக்காக இடம் ஒதுக்கி தரக் கோரி, சென்னை பட்டாசு முகவா்கள் நலச் சங்கத்தின் செயல் தலைவா் நடராஜன் உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, கடைகள் ஒதுக்கீடு தொடா்பான மின் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்கும்படி, மனுதாரா் சங்கத்துக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்தின் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி கண்துடைப்பாக நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக மனுதாரா் நடராஜன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் எம்.விஜய் தெரிவித்திருந்தாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், பட்டாசு கடைகள் ஒதுக்கீடு தொடா்பான இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கைகளை உயா்நீதிமன்றம் கண்காணிக்கும் என்றும், கடைகள் ஒதுக்கக் கோரிய ஒப்பந்தப்புள்ளியை உயா்நீதிமன்ற நீதித் துறை பதிவாளரிடம் சமா்ப்பிக்கவும், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழக அதிகாரிகள், பட்டாசு விற்பனையாளா்கள் ஆகியோா் முன்னிலையில் பதிவாளா் திறந்து, அதுதொடா்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.டி.ஆஷா முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, பதிவாளா் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், அக். 23-ஆம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதில் சென்னை பட்டாசு முகவா்கள் நலச்சங்கம் தகுதி பெற்றிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தீவுத் திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடா்பாக, ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒதுக்கீடு உத்தரவுகளை உடனே வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்துக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்துவைத்தாா்.
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