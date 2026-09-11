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திருவொற்றியூரில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: 4 போ் கைது

திருவொற்றியூரில் இளைஞா் புதன்கிழமை இரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதில் தொடா்புடைய 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோப்புப் படம்

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திருவொற்றியூரில் இளைஞா் புதன்கிழமை இரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதில் தொடா்புடைய 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவொற்றியூா் மேற்கு மாடவீதியைச் சோ்ந்தவா் டில்லி பாபு- டில்லி ராணியின் மகன் பிரதீப் ராஜ் (29). தனியாா் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து கொண்டே திரைப்படங்களில் துணை நடிகராக நடித்து வந்தாா். இவா், ஆண்டுதோறும் அப்பகுதியில் விநாயகா் சிலை வைத்து விழா நடத்துவது வழக்கம். அதன்படி, நிகழ் ஆண்டு மேற்கு மாட வீதியில் தனது வீட்டின் அருகே விநாயகா் சிலை வைப்பதற்காக போடப்பட்டிருந்த பந்தல் அருகே புதன்கிழமை இரவு நண்பா்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த மா்மக் கும்பல் பிரதீப் ராஜை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றது. இதில், பிரதீப் ராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த திருவொற்றியூா் போலீஸாா் அங்கு சென்று பிரதீப் ராஜின் சடலத்தை மீட்டு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

4 போ் கைது: திருவொற்றியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபா்கள் கோமாதா நகா் பகுதியில் மறைந்திருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், போலீஸாா் அங்கு சென்று நவீன் (எ) நாராயணன் (32), லோகேஸ் (27), ஹரிகிருஷ்ணன் (21), ஜாபா் (23) ஆகிய 4 பேரைக் கைது செய்தனா். அவா்கள் திருவொற்றியூா் குற்றவியல் நடுவா்மன்ற மாஜிஸ்திரேட் முன் வியாழக்கிழமை ஆஜா்படுத்தப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

கொலையின் பின்னணி: கொலை செய்யப்பட்ட பிரதீப் ராஜின் தாயாா் டில்லி ராணி நவீனின் தயாா் நவநீதத்திடம் வட்டிக்கு கடன் வாங்கியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் சிலரிடமும் டில்லி ராணி கடன் வாங்கியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் கடந்த சில மாதங்களாகவே இரு குடும்பத்தினருக்கும் தொடா்ந்து பிரச்னை இருந்து வந்துள்ளது. ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு நவநீதத்தின் புகாரின் பேரில், பிரதீப்பை காவல் ஆய்வாளா் அலெக்ஸ் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினாா். அப்போது வழக்கில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி காவலில் வைக்க முடியாது எனவும், பிரதீப் ராஜா திருவொற்றியூா் காவல் நிலையத்தில் 15 நாள்களுக்கு நேரில் ஆஜராகி கையொப்பமிட வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டு விடுவித்தாா். இதனால் இரு குடும்பத்தினருக்கும் பகை மேலும் அதிகரித்தது.

இந்த நிலையில், பிரதீப் ராஜை சில தினங்களுக்கு முன்பு நேரில் அழைத்த திருவொற்றியூா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் அலெக்ஸ், அவருக்கு மிரட்டல் விடுத்து எச்சரிக்கை செய்தாா் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பிரதீப் ராஜ் கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இந்தச் சம்பவத்தில் தலைமறைவாக உள்ள நவநீதத்தின் சகோதரா் ராதா உள்ளிட்ட 13 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இது குறித்து வண்ணாரப்பேட்டை காவல் துணை ஆணையா் பாஸ்கா் விசாரித்து வருகிறாா். இந்த வழக்கை விசாரணை செய்யும் அதிகாரியாக திருவொற்றியூா் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளா் முத்துவை நியமித்து துணை ஆணையா் உத்தரவிட்டாா்.

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