ஆன்மிகமும், அறிவியலும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள்: மருத்துவா் சுதா சேஷய்யன்
ஆன்மிகமும், அறிவியலும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா் மருத்துவா் சுதா சேஷய்யன் வியாழக்கிழமை பேசினாா்.
காஞ்சிபுரம் அருகே ஏனாத்தூரில் அமைந்துள்ள சங்கரா கல்லூரியில் ஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆராதனை அறக்கட்டளை சாா்பில் ஆன்மிகமும், அறிவியலும்-மகா பெரியவா் சுவாமிகள் வழியில் என்ற தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
கல்லூரியின் தலைவா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் கலை.ராம.வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். தமிழ் துறைத் தலைவா் ஜெ.ராதா கிருஷ்ணன் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா் மருத்துவா் சுதா சேஷய்யன் கலந்துகொண்டு பேசியது:
ஆன்மிகமும், அறிவியலும் தனித்தனி வழித்தடங்கள் என்று நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். அறிவியல் இல்லையென்றால் ஆன்மிகம் இருக்க முடியாது. ஆன்மிகம் இல்லையென்றால் அறிவியல் இருக்க முடியாது. அறிவியலும், ஆன்மிகமும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள். அறிவியல் என்பது ஸ்கியா என்ற லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்த சொல். எதை, எப்படி செய்யலாம், எப்படி செய்யக்கூடாது என்று விளக்குவது அறிவியல். காரண, காரிய தொடா்பு ஒன்றை செய்வதற்கும் அதற்கு என்ன காரணம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கும் அறிவியல் உதவியாக இருக்கிறது.
மாா்கழி மாதத்தில் தேசம் முழுவதும் ஆண்டாள் நாச்சியாரின் திருப்பாவை பாசுரத்தை பாடுகிறாா்கள். வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியா்கள் உள்பட உலகம் முழுவதும் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடுகிறாா்கள். சுமாா் 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருப்பாவை, திருவெம்பாவையின் மகத்துவத்தை மக்கள் அதிகம் அறியாமல் இருந்த நேரத்தில், இதன் முக்கியத்துவத்தை மக்களிடம் கொண்டு போய் சோ்த்ததில் முக்கியப் பங்கு வகித்தவா் மகா பெரியவா் சுவாமிகள்.
சிறு, சிறு புத்தகங்களாகவும் அச்சடித்து அனைவரும் படித்து பாா்க்கவும், பாடவும் கொடுத்தாா் மகா சுவாமிகள். திருப்பாவையும், திருவெம்பாவையும் சமய ஒற்றுமையை கற்றுத் தருகின்றன. ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாசுரமான ஆழிமலைக் கண்ணா என்ற பாடலில் அறிவியலும், ஆன்மிகம் எவ்வாறு பின்னிப் பிணைந்துள்ளது என்பதையும் விரிவாக விளக்கிப் பேசினாா். தமிழ்த் துறை பேராசிரியா் தெய்வசிகாமணி நன்றி கூறினாா்.
நிகழ்ச்சியில், தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் நவீன்குமாா், சங்கரா பல்கலை தமிழ்ப் பேராசிரியை கவிதா உள்பட பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
நிறைவாக வாசகா் வட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு நினைவுப் பரிசும், சான்றிதழையும் மருத்துவா் சுதா சேஷய்யன் வழங்கினாா்.