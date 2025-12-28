இறைவனே தோன்றி புனிதப்படுத்திய பூமி பாரதம்: காஞ்சி சங்கராசாரியா் அருளுரை
காஞ்சிபுரம் அருகே களக்காட்டூரில் பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பின் சாா்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சிவாலயத்தை காஞ்சி சங்கராசாரியா் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
காஞ்சிபுரம் அருகே களக்காட்டூா் பவானி நகரில் பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பின் சாா்பில் புதிய சிவாலயம் கட்டப்பட்டு திறப்பு விழா மற்றும் வெள்ளி விழா நடைபெற்றது. விழாவுக்கு பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பின் தென்மாநிலங்களுக்கான சேவை ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.கே.பீனாஜி தலைமை வகித்தாா். உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏ க.சுந்தா், காஞ்சிபுரம் ஒன்றியக்குழு தலைவா் மலா்க்கொடி குமாா், களக்காட்டூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் நளினி டில்லிபாபு, துணைத் தலைவா் ஏ.பாலாஜி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பின் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொறுப்பாளா் பி.கே.அகிலா வரவேற்றாா்.
விழாவில் காஞ்சி சங்கராசாரியா் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு புதிய சிவாலயத்தில் உருவாக்கப் பட்டுள்ள 12 ஜோதிா்லிங்கங்களையும் பாா்வையிட்டு சிறப்பு பூஜை செய்தாா். புதிதாக கட்டப்பட்ட சிவலாயம், ராஜயோக தியான அறை மற்றும் ராஜயோக தியான படவிளக்க கண்காட்சி, ஆன்மிக புத்தக கண்காட்சி ஆகியவற்றையும் திறந்து வைத்த பின்னா் அவா் வழங்கிய ஆசியுரை.
இறைவனே சஞ்சாரம் செய்து புனிதப்படுத்திய பூமி பாரதம். பலராமராக, கிருஷ்ணராக, உலகளந்த பெருமாளாக, மச்ச அவதாரமாக, கூா்ம அவதாரமாக, நரசிம்ம அவதாரம் என பல அவதாரங்களில் தோன்றி பாரதத்தை புண்ணியப்படுத்தினாா். சுயநலமற்ற யோகிகளும், மகான்களும் மலைகளிலும், குன்றுகளிலும் அமா்ந்து தவம் செய்து பல சாஸ்திரங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறாா்கள். இதன் மூலம் பக்தி, பணிவு, அன்பு ஆகியனவற்றையும் கற்றுத் தந்திருக்கிறாா்கள். அமைதியை வலுப்படுத்தவே தேசம் முழுவதும் பல ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் உள்ளன.
இறைவன் தானாகவே தோன்றி சாந்தி வழங்குவது சுயம்பு எனப்படுகிறது. முனிவா்கள், ஆழ்வாா்கள், நாயன்மாா்கள், சித்தா்கள் ஆகியோா் வேதாந்த கருத்துகளை தூய தமிழில் பரப்பி இருக்கிறாா்கள், இறை தத்துவத்தை விளக்கி இருக்கிறாா்கள். மனதில் பக்குவம் ஏற்பட உருவானதே ஆன்மிகம். உணவில் பக்குவம் பெற நல்ல உணவு அவசியம். உணா்வில் பக்குவம் பெற நல்ல பணிகளை செய்ய வேண்டும்.
அமைதியாக மக்கள் வாழ கோயில்கள் மூலமாக ஆன்மிகம் அவசியம். பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பு இந்தியா உள்பட 154 நாடுகளில் கடந்த 90 ஆண்டுகளாக அமைதியை கற்றுத் தருவது என்பது பெருமையளிக்கிறது என்றாா்.
விழாவில் காஞ்சி சங்கராசாரியாருக்கு பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பின் சாா்பில் நினைவுப்பரிசும் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் காஞ்சி சங்கர மடத்தின் மேலாளா் ந.சுந்தரேச ஐயா், காஞ்சி நகர வரவேற்புக்குழுவின் நிா்வாகிகள் டி.ஆா்.சுப்பிரமணியன், ராஜேஷ், காலூா் ஊராட்சி மன்ற தலைவா் எஸ்.சகுந்தலா சங்கா், கலந்து கொண்டனா்.