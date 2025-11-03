தேவரியம்பாக்கத்தில் கிராம சபைக் கூட்டம்
காஞ்சிபுரம் அருகே தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் சிறப்பு கிராமசபைக் கூட்டத்தில் மத்திய அரசு அதிகாரிகள், தொண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு ஊராட்சி நிா்வாகத்தின் செயல்பாடுகளை பாராட்டினா்.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட தேவரியம்பாக்கத்தில் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் அஜய் குமாா் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது. துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ராஜேஷ், சாந்தி, உதவித் திட்ட அலுவலா் தண்டாபணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் கோவிந்தராஜன் வரவேற்றாா். கூட்டத்தில் கிராம மக்களின் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி புறக்காவல் நிலையம் மற்றும் சமுதாயக்கூடம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மத்திய அரசின் ஐ.எஸ்.டி.எம் பயிற்சி மற்றும் மேலாண்மை செயலக நிறுவனத்தின் 7 பிரதிநிதிகள் சிறப்பு பாா்வையாளா்களாக கலந்து கொண்டனா். மூத்த தொல்லியல் ஆய்வாளா் விழுப்புரம் வீரராகவன், முன்னாள் பேராசிரியா் ஜவஹா் மற்றும் பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்களின் நிா்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனா். ஊராட்சியில் வளா்க்கப்பட்டுள்ள குறுங்காடுகள், பழங்குடியின மக்களுக்காக கட்டப்பட்டள்ள வீடுகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டு, ஊராட்சி நிா்வாகம் சிறப்பாக செயல்படுவதாக பாராட்டினா்.
கூட்டத்தில் ஊரக வளா்ச்சித்துறை உதவிப் பொறியாளா் கயல்விழி, முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவா்கள் எல்லப்பன், பாளையம் ரவி மற்றும் வாா்டு உறுப்பினா்கள், கிராம பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.