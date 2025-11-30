கணக்கெடுப்பு படிவங்களை வாக்காளா்கள் உடனடியாக சமா்ப்பிக்க வேண்டும்: ஆட்சியா்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் பெற்றுள்ள வாக்காளா்கள் அவரவா் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களை அணுகி படிவங்களை சமா்ப்பிக்குமாறு ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் கீழ் 1,401 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலமாக மொத்தம் 14,01,198 வாக்காளா்களுக்கு அவா்களின் வாக்காளா் பட்டியல் விவரங்கள் அச்சிடப்பட்ட கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு, அவை திரும்பப்பெறும் பணகளும் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று வரை 8,85,381 படிவங்கள் மட்டுமே வாக்காளா்கள் முழுமையாக பூா்த்தி செய்து வழங்கப்பட்டு கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணி முடிவுற்றுள்ளது.
எஞ்சியுள்ள வாக்காளா்களிடமிருந்து முழுமையாக பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள் திரும்பப் பெறப்படாமல் இருந்து வருகிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே உள்ள கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் பெற்றுள்ள அனைத்து வாக்காளா்களும் உடனடியாக முழுமையாக பூா்த்தி செய்து வழங்கி வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் கணினியில் பதிவு செய்திட கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்.
தங்களது பெயா் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெறுவதை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், வெளியூா் சென்றுள்ளவா்கள் அல்லது பிற காரணங்களால் இது வரை கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் பெறாத வாக்காளா்கள் அவரவா் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களை அணுகி உடனடியாக அவா்களது படிவத்தினை பெற்று முழுமையாக நிரப்பி வழங்கிடுமாறும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகிறது.
தங்கள் பகுதி வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் விவரங்கள் அறிய தோ்தல் இணையதள முகவரியில் அறிந்து அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவா்களின் கைப்பேசி எண்ணை தொடா்பு கொண்டு தங்களது படிவத்தை உடனடியாக பெற்று உடனே முழுமையாக பூா்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும்.