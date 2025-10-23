மாங்காடு அருகே தேங்கிய மழை நீரில் மூழ்கி 2 வயது பெண் குழந்தை உயிரிழப்பு
மாங்காடு அருகே வீட்டின் பின்புறம் தேங்கிய மழைநீரில் மூழ்கி 2 வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மாங்காடு, ஜனனி நகரைச் சோ்ந்த சந்தீப் குமாா். தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது மனைவி பிரியதா்ஷினி அம்பத்தூரில் உள்ள மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவா்களது 2 வயது பெண் குழந்தை பிரணிகா ஸ்ரீ. இந்த நிலையில், புதன்கிழமை மாலை பிரணிகா ஸ்ரீ வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த நிலையில் திடீரென காணாமல் போனதை கண்டு பெற்றோா் தேடியும் குழந்தை கிடைக்கவில்லை.
இதற்கிடையே, வீட்டின் பின்பகுதியில் உள்ள காலி நிலத்தில் தேங்கி இருந்த மழை நீரில் குழந்தையின் கை தெரிவதை கண்டு இறங்கி பாா்த்த போது குழந்தை பிரனிகா ஸ்ரீ நீரில் மூழ்கி இருப்பதை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா். இதையடுத்து குழந்தையை மீட்டு பூந்தமல்லியில் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் குழந்தை ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த சம்பவம் குறித்து மாங்காடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.