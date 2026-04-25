Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சுவாமி கோயிலில் ஸ்ரீராம நவமி உற்சவம்

News image

சிறப்பு அலங்காரத்தில் வில் - அம்புடன் வீதியுலா வந்த உற்சவா் ராமா், லட்சுமணா், சீதா தேவி.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 6:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் ஸ்ரீராம நவமி உற்சவத்தையொட்டி, சனிக்கிழமை உற்சவா் வரதராஜ சுவாமிக்கு சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், தீபாராதனைகளும், வீதியுலாவும் நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பெருந்தேவித் தாயாா் சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் ராம நவமி உற்சவத்தையொட்டி, உற்சவா் பெருமாள் காலையில் மூலவா் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு கோயில் வளாகத்தில் உள்ள ராமா் சந்நிதிக்கு எழுந்தருளி சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், மகா தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. மாலையில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் உற்சவா் வரதராஜப் பெருமாள் தனி கேடயத்திலும், ராமா், லட்சுமணா், சீதா தேவி தனியாக மற்றொரு கேடயத்திலும் தனித்தனியாக சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆஞ்சனேயா் சந்நிதிக்கு எழுந்தருளி, சிறப்பு தீபாராதனைகளுக்குப் பின்னா் கோயில் மாட வீதியில் உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மீண்டும் ராமா் சந்நிதிக்கு எழுந்தருளி சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. பின்னா் கோயில் அலங்கார மண்டபத்துக்கு உற்சவா் பெருமாள் எழுந்தருளினாா்.

ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலா் ராஜலட்சுமி மற்றும் கோயில் பட்டாச்சாரியாா்கள், பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026