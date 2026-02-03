நவீனமயமாக்கப்பட்ட அண்ணா பட்டு கூட்டுறவு விற்பனை நிலையம்: அமைச்சா் காந்தி திறந்து வைத்தாா்
காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் ரூ.1.71 கோடியில் அண்ணா பட்டு கைத்தறி நெசவாளா் கூட்டுறவு சங்கத்தின் நவீனமயமாக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையத்தை கைத்தறித்துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி திறந்து வைத்தாா்.
அறிஞா் அண்ணா பட்டு கைத்தறி நெசவாளா் கூட்டுறவுச் சங்கம் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ளது. இந்த விற்பனை நிலையத்தில் 3,140 சதுர அடி பரப்பில் ரூ.1.71 கோடியில் நவீனமயமாக்கப்பட்டது.
கைத்தறித்துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி குத்து விளக்கேற்றி விற்பனை நிலையத்தை திறந்து பட்டுச் சேலை ரகங்களையும் பாா்வையிட்டாா்.பின்னா் முதல் விற்பனையையும் தொடங்கி வைத்தாா்.
விழாவில் கைத்தறித்துறை இயக்குநா் மகேஸ்வரி ரவிக்குமாா், ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன், கைத்தறித்துறை கூடுதல் இயக்குநா் தமிழரசி, இணை இயக்குநா் கணேசன், எம்எல்ஏக்கள் க.சுந்தா், எழிலரசன், காஞ்சிபுரம் மேயா் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ் , கைத்தறித்துறை அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக காஞ்சிபுரம் ஜவுளி வியாபாரிகள் சங்க தலைவா் சிவக்குமாரன் தலைமையில் நிா்வாகிகள் அமைச்சா் ஆா்.காந்தியை சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனா்.