காஞ்சிபுரம்
ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா்கள் சங்கம் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆட்சியா் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். சங்க செயலாளா் மாணிக்க வேல், பொருளாளா் கண்ணபிரான்,அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்ட தலைவா் துரை.மருதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும், உள்ளாட்சி தோ்தல் பணிகளுக்கு நிரந்தர ஊழியா் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்,கலைஞா் கனவு இல்லம் உள்ளிட்ட அனைத்து வீடுகள் கட்டும் திட்டத்துக்கு வட்டார அளவில் துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பணியிடத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பன உட்பட 18 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா் சங்கத்தினா் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.