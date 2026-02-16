காஞ்சிபுரம் அங்காளம்மன் கோயில் மயானக் கொள்ளை திருவிழா
காஞ்சிபுரம்: பெரியகாஞ்சிபுரம் பெருமாள் தெரு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் மயானக் கொள்ளைத் திருவிழாவையொட்டி திங்கள்கிழமை அங்காளம்மன் மகிஷாசூர மா்த்தினி அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா்.
பெரியகாஞ்சிபுரம் பொன்னேரிக்கரை அருகே அமைந்துள்ள அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் மயானக்கொள்ளைத் திருவிழா இம்மாதம் 13 ஆம் தேதி பந்தல்கால் நடுதலுடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து பூங்கரகம் எடுத்து வரும் நிகழ்வும், சிவபாா்வதி அலங்காரத்தில் அம்மன் ராஜவீதியிலும் பவனி வந்தாா். அமாவாசையையொட்டி உற்சவா் அங்காளம்மன் சிங்க வாகனத்தில் சிவப்பு பட்டு உடுத்தி 64 கரங்களிலும் ஆயுதங்கள் ஏந்தியவாறு அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் வீதியுலா வந்தாா்.
ஏராளமான இளைஞா்கள் காளி வேடம் அணிந்து நடனமாடிக் கொண்டே வந்தனா். 10,12,18 அடி அளவிலான வேல் பூட்டியவாறு இளைஞா்கள் நோ்த்திக்கடனை செலுத்தினா். அம்மன் வீதியுலா முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து பழைய ரயில் நிலைய சாலையில் உள்ள மயானத்தில் வந்து நிறைவு பெற்றது.
அம்மன் மீது பக்தா்கள் பலரும் காய்கறிகள், கிழங்கு வகைகள், காசுகளை தூக்கி எறிந்தனா். விழா ஏற்பாடுகளை நிா்வாகிகளான மு.ப.பரந்தாமன், கோ.குமாா் நாட்டாா், நா.விநாயகமூா்த்தி உள்ளிட்ட விழாக்குழுவினா் செய்திருந்தனா். பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன.
18 -ஆம் தேதி ஊஞ்சல் உற்சவமும், 19-ஆம் தேதி கும்பபாளையம் உற்சவமும், மாலையில் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவோடும் விழா நிறைவுபெறுகிறது.