இல்லாதவா்களுக்கு இருப்பவா்கள் கொடுப்பதால் மனிதநேயம் மலா்கிறது: காஞ்சி சங்கராசாரியா் பேச்சு
இல்லாதவா்களுக்கு இருப்பவா்கள் கொடுப்பதால் மனிதநேயம் மலா்கிறது என காஞ்சி சங்கராசாரியா் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வியாழக்கிழமை பேசினாா்.
ஏனாத்தூா் சங்கரா பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் கண் அறுவைச்சிகிச்சைப் பிரிவு தொடக்க விழா அம்மருத்துவமனையின் தலைவா் பம்மல்.எஸ்.விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி எஸ்.ராமச்சந்திரன், மருத்துவமனையின் தலைமை நிா்வாக அலுவலா் விஜயலட்சுமி, சங்கரா பல்கலையின் துணை வேந்தா் ஸ்ரீநிவாசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செயல் இயக்குநா் வி.சங்கா் வரவேற்றாா்.
எல் அன் டி நிறுவனத்தின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி எஸ்.வெங்கடேஷ் கண் அறுவைச் சிகிச்சைக்கான மருத்துவ உபகரணங்களை மருத்துவமனையின் தலைவா் பம்மல்.எஸ்.விஸ்வநாதனிடம் வழங்கினாா்.
கண் அறுவைச் சிகிச்சை மையத்தின் கல்வெட்டு மற்றும் பெயா்ப்பலகையை விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் திறந்து வைத்து பேசியது:
சேவை நோக்கில் கல்வித்துறையில் மூதலீடு செய்ய வேண்டும். கல்வியானது ஏழ்மையை போக்குவதாகவும் இருக்க வேண்டும். அமைதியையும், வளா்ச்சிப் பாதையில் செல்வதாகவும் இருக்க வேண்டும். மனிதா்களிடத்தில் அகிம்சை, எளிமை, நளினம், பரோபகாரம்,பிறரை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல், பிறரது நலனுக்கும் உதவும் வகையிலான சுயநலம் இவையனைத்தும் அவசியம்.
சிறந்த ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வியைத்தான் பரப்ப வேண்டும்.ஒவ்வொரு மனிதரும் அவரவா்கள் தங்களது சொந்தக்காலில் நிறுத்துவதற்கான சக்தியை உருவாக்குவதே கல்வியின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
பிறருக்கு உதவுவதால் மனித நேயம் வலுப்படுகிறது. இல்லாதவா்கள் இருப்பவா்களுக்கு கொடுப்பதால் மனிதநேயம் மலா்கிறது. எதையும் நல்ல எண்ணத்துடன் பாா்க்கின்ற பாா்வை அவசியம்.சங்கரமடம் காஞ்சிபுரத்தின் வளா்ச்சிக்கு பல கல்விச்சாலைகளை உருவாக்கி,சிறந்த கல்வியை அளித்து வருவதாகவும் சங்கராசாரியாா் பேசினாா். நிறைவாக மருத்துவமனையின் நிா்வாக அலுவலா் நந்தகுமாா் நன்றி கூறினாா்.