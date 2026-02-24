காஞ்சிபுரம்
ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்: அதிமுகவினா் மரியாதை
முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் அவரது படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த ஜெயலலிதாவின் படத்துக்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.சோமசுந்தரம் தலைமையில் நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்வில் அமைப்புச் செயலாளா்கள் வாலாஜாபாத். பா.கணேசன்,மைதிலி திருநாவுக்கரசு, முன்னாள் எம்.பி.காஞ்சி பன்னீா் செல்வம், மாவட்ட பொருளாளா் வள்ளிநாயகம், ஜெயலலிதா பேரவை மாவட்ட செயலாளா் கே.யு.சோமசுந்தரம், மாணவரணி செயலாளா் திலக்குமாா் கலந்து கொண்டனா்.