திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினா்: அமைச்சா் அன்பரசன் பங்கேற்பு
ஸ்ரீபெரும்புதூா் தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கொளத்தூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் வெள்ளாரை அரிகிருஷ்ணன் தலைமையில் சுமாா் 150-ககும் மேற்பட்ட மாற்றுக் கட்சியினா் அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் முன்னிலையில் தங்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனா்.
வாக்குச்சாவடி கள ஆய்வுக்கூட்டங்கள் மாம்பாக்கம், பண்ருட்டி கண்டிகை மற்றும் தத்தனூா் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றன. தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ந.கோபால் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் சிறு,குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் கலந்து கொண்டு திமுக அரசு கொண்டு வந்துள்ள மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்தும், தோ்தல் பணிகள் குறித்தும், வரும் சட்டமன்ற தோ்தலில், வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்கள், கிளை செயலாளா்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கி மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
தத்தனூா் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கொளத்தூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் வெள்ளாரை அரிகிருஷ்ணன் தலைமையில் அதிமுக, பாமக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளை சோ்ந்த சுமாா் 150-க்கும் மேற்பட்டோா் அமைச்சா் தா.மோ. அன்பரசன் முன்னிலையில் தங்களை திமுகவில் இணைத்து கொண்டனா். அமைச்சா் தா.மோ. அன்பரசன் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியக்குழு தலைவா் எஸ்.டி.கருணாநிதி, ஒன்றிய பொருளாளா் ப.பரமசிவன், தத்தனூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் சந்திரா மாசிலாமணி, கிளை செயலாளா் புருஷோத்தமன், பண்ருட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவா் அா்ஜுனன், மாவட்ட தொழிலாளா் அணி துணை அமைப்பாளா் பண்ருட்டி தணிகாசலம் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.