காமாட்சி அம்மன் கோயில் கனு உற்சவம் நிறைவு
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் கனு உற்சவம் வெள்ளிக் கிழமை நிறைவுபெற்றதையடுத்து சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் உற்சவா் காமாட்சிக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்தாா்.
மகா சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் கனு உற்சவம் கடந்த 10-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதையொட்டி தினமும் உற்சவா் காமாட்சி அலங்கார மண்டபத்திலிருந்து கனு மண்டகப்படிக்கு எழுந்தருள்வாா். அங்கு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும்,அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.
கனு உற்சவம் மாட்டுப்பொங்கலன்று நிறைவு பெற்றதையொட்டி உற்சவா் காமாட்சிக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி விஜயேந்திரசரஸ்வதி சுவாமிகள் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்தாா்.16 விதமான பழவகைகள், திரவியங்கள், மூலிகைகள் ஆகியவற்றால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் கோயில் ஸ்தானீகா்களால் காமாட்சி அம்மனுக்கு மந்திர புஷ்பாஞ்சலியும்,கோ பூஜையும் நடைபெற்றது.
நிகழ்வின் போது காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் இளைய பீடாதிபதி சத்திய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் உடனிருந்தாா்.
கனு உற்சவ ஏற்பாடுகளை கோயில் ஸ்ரீகாரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா், மணியக்காரா் சூரிய நாராயணன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா். கனு உற்சவத்தையொட்டி கனு மண்டபம் முழுவதும் கரும்புகள், பழங்கள், வண்ண மலா்கள் மற்றும் மின்விளக்குகளாலும் ்லங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.