காஞ்சிபுரம்: குறை தீா் கூட்டத்தில் 253 மனுக்கள்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறை தீா்க்கும் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பா.முருகேசன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் க.ஆா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோரிடமிருந்து மொத்தம் 253 கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று அலுவலா்களிடம் அனுப்பி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
இக்கூட்டத்தில் அனைத்துத்துறை அரசு அலுவலா்கள்,பொதுமக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா். சுகாதாரத்துறை சாா்பில் இலவச மருத்துவ முகாமும் நடைபெற்றது.