ஜன.25-இல் காஞ்சிபுரம் வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வா் பங்கேற்பு: அமைச்சா் காந்தி ஆய்வு
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் ஆடவா் கல்லூரி மைதானத்தில் வரும் ஜன.25 -ஆம் தேதி முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பேசவுள்ள மொழிப்போா் தியாகிகளுக்கான வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. கூட்ட ஏற்பாடுகளை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மொழிப்போா் தியாகிகளுக்கான வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம் ஆண்டுதோறும் ஜன.25 ஆம் தேதி திமுக சாா்பில் அந்தந்த மாவட்டங்களில் நடைபெறுவது வழக்கம். இக்கூட்டத்தில் முதல்வா், துணை முதல்வா் மற்றும் அமைச்சா்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை நிகழ்த்துவா். நிகழாண்டு காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் ஆடவா் கல்லூரி மைதானத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றவுள்ளாா். இதற்காக பிரம்மாண்டமான மேடை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து கைத்தறித்துறை அமைச்சரும், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான ஆா்.காந்தி ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அமைச்சருடன் உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏவும்,கட்சியின் மாவட்ட செயலாளருமான க.சுந்தா், எம்எல்ஏ எழிலரசன், தலைமை நிலைய துணை அமைப்பு செயலாளா் அன்பகம் கலை, காஞ்சிபுரம் மேயா் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ், மாநகர செயலாளா் சிகேவி தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரும் ஆய்வு செய்தனா்.
ஆய்வின் போது இளைஞரணி மாவட்ட அமைப்பாளா் யுவராஜ், ஒன்றிய செயலாளா்கள் பிஎம்.குமாா், படுநெல்லி பாபு, குமரன், ஞானசேகரன், வழக்குரைஞா் காா்த்திகேயன் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.