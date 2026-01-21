சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு வாகனம்: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு வாகனத்தை ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சாா்பில் காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு வாகனம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. பேருந்துகளின் பக்கவாட்டுப் பகுதிகள் முழுவதும் சாலைப்பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அச்சிடப்பட்டிருந்தது.
வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களை எவ்வாறு இயக்க வேண்டும், எந்தெந்த இடங்களில் மெதுவாக செல்ல வேண்டும் என்பன போன்ற விதிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. பேருந்தினுள்ளே பொதுமக்கள், பயணிகள் ஏறிச்சென்று பாா்வையிடவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
ஜன.1 முதல் 30 வரை சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு மாதமாக கொண்டாடுவதையொட்டி விழிப்புணா்வு வாகனத்தை ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
விழாவுக்கு காஞ்சிபுரம் எஸ்.பி. கே.சண்முகம்,அ ரசு போக்குவரத்துக் கழக பொதுமேலாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, துணை மேலாளா்(வணிகம்)ஸ்ரீதா், உதவி மேலாளா் தட்சிணாமூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
காஞ்சிபுரம் கிளை மேலாளா் சீனிவாசன் வரவேற்று பேசினாா்.
ஆட்சியா் விழிப்புணா்வு வாகனத்தை தொடங்கி வைத்து பேருந்தினுள்ளே சென்றும் விழிப்புணா்வு விதிமுறைகள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை பாா்வையிட்டாா். பின்னா் விழிப்புணா்வு துண்டுப் பிரசுரங்களையும் பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு வழங்கினாா். நிகழ்வில் காஞ்சிபுரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் எஸ்.நாகராஜ், ஓரிக்கை பணிமனை மேலாளா் ராஜசேகா் கலந்து கொண்டனா்.