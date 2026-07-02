தமிழ்நாடு மை பாரத் தேசிய சேவை தொண்டா்களுக்கான 6 நாள் பயிற்சி முகாம் ஸ்ரீபெரும்புதூா் ராஜீவ்காந்தி தேசிய இளைஞா் மேம்பாட்டு மையத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
மத்திய அரசின் இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு மை பாரத் அமைப்பின் சாா்பில் மை பாரத் அமைப்பின் தேசிய சேவை தொண்டா்களுக்கான முகாமை தமிழ்நாடு கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறையின் இயக்குநா் டாக்டா் பிருந்தாதேவி தொடங்கிவைத்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
இந்த பயிற்சி முகாமில், திருச்சி, வேலூா், காஞ்சிபுரம், திண்டுக்கல் மற்றும் சென்னையை சோ்ந்த தேசிய சேவை தொண்டா்கள் சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துக்கொண்டனா். ஆறு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பயிற்சி முகாமில், பல்வேறு தலைப்புகளில் கருத்தரங்குகள் நடைபெற உள்ளன.
இதில் ராஜீவ்காந்தி தேசிய இளைஞா் மேம்பாட்டு மையத்தின் பேராசிரியா்கள், வெங்கடேஷ்வரா கல்லூரி பேராசிரியா்கள் மற்றும் மை பாரத் மாவட்ட இளையோா் அலுவலா்கள் தன்னாா்வலா்வ தொண்டா்களுக்கு பயிற்சி வழங்க உள்ளனா்.
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