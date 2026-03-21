காஞ்சிபுரம் யதோத்தக்காரி பெருமாள் கோயிலில் தீா்த்தவாரி உற்சவம்

சின்னக்காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ளது பழைமையும், வரலாற்றுச் சிறப்பும் உடைய கோமளவல்லித்தாயாா் சமேத யதோத்தக்காரி பெருமாள் கோயில். இக்கோயில் வருடாந்திர பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவம் நிகழ் மாதம் 12-ஆம் தேதி யாழக்கி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான கருடசேவை மாா்ச் 14-ஆம் தேதி சனிக்கிழமையும், தேரோட்டம் மாா்ச் 18- ஆம் தேதியும் நடைபெற்றது.விழாவையொட்டி தினசரி பெருமாள் காலையிலும், மாலையிலும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.