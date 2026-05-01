Dinamani
கருத்து கணிப்புகளைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை: முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா் ராஜூ

கருத்து கணிப்புகளைப் பற்றி எங்களுக்கு சிறிதும் கவலை இல்லை என காஞ்சிபுரத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா்.ராஜூ வெள்ளிக்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் தெரிவித்தாா்.

காஞ்சிபுரம் சித்ர குப்த சுவாமி கோயிலில் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்த முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா்.ராஜூ.

Updated On :1 மே 2026, 7:55 pm

கருத்து கணிப்புகளைப் பற்றி எங்களுக்கு சிறிதும் கவலை இல்லை என காஞ்சிபுரத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா்.ராஜூ வெள்ளிக்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் தெரிவித்தாா்.

காஞ்சிபுரம் சித்ரகுப்த சுவாமி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா்.ராஜூ அங்கு கூடியிருந்த பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா் அவா் கூறியது:

தோ்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை பற்றி எங்களுக்கு கவலையே இல்லை. ஏனெனில் கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு திமுக தான் வெல்லும் என சொன்னாா்கள்.ஆனால் அதிமுக 203 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்போது திமுக ஆளும் கட்சியாகவும்,அதிமுக எதிா்க்கட்சியாகவும் இருந்தது. அதே போல கடந்த 2006 தோ்தலில் விஜயகாந்த் தோ்தலை சந்தித்த போது அவரால் 8.5 சதவிகித வாக்குகளே பெற முடிந்தது.நடிகா்கள் அரசியலுக்கு புதிதாக வந்தால் வரக்கூடிய தாக்கம் தான் நடிகா் விஜய் வருகை. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் கட்சி தொடங்கிய பல நடிகா்களில் எம்ஜிஆரைப் போல யாரும் வெற்றி பெற்றதில்லை.

நடந்து முடிந்த தோ்தல் நாளான ஏப்.23-ஆம் தேதியை மக்கள் தீா்ப்பையும் வழங்கி விட்டாா்கள். அதிமுக 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெல்லும். ஏனெனில் திமுக ஆட்சி மீது போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க இயலாமை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாமை, அமைச்சா்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இது போன்ற பல காரணங்களால் மக்கள் திமுக ஆட்சி மீது மிகுந்த அதிருப்தியில் இருந்தாா்கள் என்பது தான் உண்மை. எனவே அதிமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் என்றாா் அவா்.

அன்னதானம் தொடக்க நிகழ்வின் போது கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரும், அதிமுக வேட்பாளருமான வீ.சோமசுந்தரம், கட்சியின் மாவட்ட பொருளாளா் வள்ளிநாயகம்,அமைப்பு செயலாளா் வாலாஜாபாத் பா.கணேசன், கட்சியின் நகா் செயலாளா் கே.யு.சோமசுந்தரம் ஆகியோா் உள்பட கட்சியின் நிா்வாகிகள் பலரும் உடன் இருந்தனா்.

கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோயிலில் இரு முன்னாள் அமைச்சா்கள் சுவாமி தரிசனம்

