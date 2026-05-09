பிளஸ் 2 தோ்வு: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 21-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேற்றம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு - பிரதிப் படம்

Updated On :24 நிமிடங்கள் முன்பு

பிளஸ் 2 அரசுப் பொதுத்தோ்வில் கடந்த ஆண்டு 32 -வது இடத்திலிருந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நிகழாண்டு 21-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளதாக ஆட்சியா் தி.சினேகா தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து ஆட்சியா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வினை மொத்தம் 14,032 போ் எழுதியிருந்ததில் 13,374 போ் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். தோ்ச்சி சதவீதம் 95.31. கடந்த ஆண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 32-ஆவது இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. நிகழாண்டு 21-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அரசுப்பள்ளிகளின் 7,661 போ் தோ்வு எழுதியிருந்தனா். இவா்களில் 7,155 போ் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். அரசுப்பள்ளிகளைப் பொறுத்தவரை தோ்ச்சி சதவீதம் 93.4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 6 பள்ளிகளில் 100 சதவீதம்ம் தோ்ச்சியடைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 6 அரசுப்பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சியை எட்டியுள்ளன. முசரவாக்கம்,பரந்தூா்,அவளூா், ரெட்டமங்கலம் ஆதிதிராவிடா் நல மேல்நிலைப்பள்ளி,மணிமங்கலம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் இதில் அடங்கும்

