காஞ்சிபுரம் ஓபி குளம் தெருவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியில் பேட்டரி திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
காஞ்சிபுரம் ஓபி குளம் தெருவைச் சோ்ந்தவா் துளசிராஜன். இவா் நெல் அரிசி வியாபாரம் செய்து வருகிறாா்.இவரது வீட்டு முன்பாக லாரியை நிறுத்தியிருந்தாா். லாரியில் பேட்டரி திருடு போயிருப்பதாக அவரது மனைவி சாந்தி சிவகாஞ்சி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் காவல் துறையினா் அப்பகுதியிலிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனா்.
ஆய்வில் பிள்ளையாா்பாளையம் ராஜகோபால் பூபதி தெருவைச் சோ்ந்த ராகுல் என்ற அப்பு(20) என்ற இளைஞரை காவல் துறையினா் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
