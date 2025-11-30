ஸ்ரீ கற்பக விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: அமைச்சா் காந்தி பங்கேற்பு!
ஆற்காடு ஸ்ரீகற்பக விநாயகா் கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆற்காடு தோப்புகானா டிரஸ்ஸா் தோட்டம் தெரு ஆரணி சாலையில் உள்ள ஸ்ரீ கற்பக விநாயகா் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் வளாகத்தில் சிவன் பாா்வதி, முருகன் வள்ளி தெய்வானை, சபரி ஐய்யப்பன் முத்துமாரியம்மன், ஆதிபராசக்தி , பஞ்சமுக விநாயகா் மற்றும் 25 சிலைகளுக்கு மேல்மருவத்தூா் சித்தா் பீடம் முறைப்படி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது .
விழாவை முன்னிட்டு கடந்த 24 -ஆம் தேதி குரு விநாயகா் பூஜையும் தொடா்ந்து கோபுர கலசம் ஸ்தபிதம், தீா்த்தம் மூலஸ்தானத்தில் உள்ள மூலவா் மற்றும் அனைத்து சிலைகளுக்கும் அஷ்டபந்தனம் சாற்றப்பட்டது, 27-ஆம் தேதி சக்தி கொடி ஏற்றி கோ பூஜையும் புனித கலசங்கள் நிறுவி யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன
விழாவில் மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீட நிா்வாகி கோ. பா. செந்தில் குமாா் முன்னிலையில், பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்களில் புனித நீா் கொண்டு செல்லப்பட்டு கோபுர விமானம் மற்றும் பரிவார மூா்த்தி களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
விழாவில் ரத்தினகிரி பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள், கலவை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் சித்தஞ்சி மோகனாந்தாசுவாமி மற்றும் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சா் ஆா். காந்தி மற்றும் உபயதாரா்கள், நிா்வாகிகள், மக்கள் தரிசனம் செய்தனா்.