வங்கியில் தங்க நகையை மீட்க செலுத்திய பணத்தில் ரூ. 10,000 கள்ள நோட்டுகள்: 6 போ் கைது
ராணிப்பேட்டையில் பொதுத் துறை வங்கியில் அடகு வைத்த நகையை மீட்க செலுத்திய பணத்தில் ரூ. 10,000 கள்ள நோட்டு கொடுத்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய 6 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வாலாஜாபேட்டை கடப்பரங்கையன் தெருவை சோ்ந்தவா் முத்துராமன் (41), இவரது மனைவி கோசலை (38), கோசலையின் 5 சவரன் தங்க நகையை கடந்த மே மாதம், முத்துராமன் அடகு வைத்து ரூ. 2.23 லட்சம் பணத்தை பெற்று சென்றுள்ளாா்.
இந்த நிலையில், முத்துராமன் தான் வைத்திருந்த லாரியை தனக்கு தெரிந்தவரான ராமு (55) என்பவரிடம் விற்பதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளாா். லாரியை வாங்குவதற்காக வாலாஜாபேட்டையை சோ்ந்த அஸ்கா் பாஷா (49), கீழ்புதுப்பேட்டை அன்னை காளிகாம்பாள் நகரைச் சோ்ந்த சா்தாா் (48), மேல்விஷாரத்தைச் சோ்ந்த வசீம் (42), இப்ராஹிம், வாலாஜாபேட்டையைச் சோ்ந்த சிவா (42) ஆகியோா் இணைந்து லாரியை பணம் கொடுத்து வாங்கியுள்ளனா்.
இதையடுத்து, லாரி விற்ற பணத்தில் வங்கியில் அடகு வைக்கப்பட்ட தங்க நகையை மீட்பதற்கு ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரம் பணத்தை முத்துராமன் வங்கியில் செலுத்தியுள்ளாா். வங்கி காசாளா் அந்த பணத்தை இயந்திரம் மூலம் எண்ணும் போது, அதில் ரூ. 10,000 கள்ள நோட்டுகள் இருப்பது தெரியவந்தது.
அதைத் தொடா்ந்து, வங்கி மேலாளா் ராஜராஜன், ராணிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அந்த புகாரின் பேரில், முத்துராமன் மற்றும் கோசலை ஆகியோரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் லாரி விற்ற பணத்தை வங்கியில் செலுத்தியது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடா்ந்து அவா்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், லாரியை வாங்கிய ராமு, அஸ்கா், சா்தாா், வசீம், சிவா, இப்ராஹிம் ஆகிய 6 பேரை பிடித்து காவல் துறையினா் விசாரணை நடத்தினா்.
தொடா்ந்து அவா்களது இல்லத்தில் நடத்திய சோதனையில், கள்ள நோட்டு அடித்த மெஷின், தயாரித்த கணினி ஆகியவற்றை வைத்திருந்தது உறுதியானது. மேலும், யுடியூப் பாா்த்து கள்ள நோட்டுகளை இப்ராஹிம் தயாரித்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்த நிலையில், 6 பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.