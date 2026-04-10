ராணிப்பேட்டை

ஆற்காடு தொகுதி வேட்பாளா்கள் - 14 போ் போட்டி

கட்சி சின்னங்கள் - ANI

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காட்டில் மொத்தம் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

வேட்பாளா் பெயா், கட்சி, சின்னம், 1. அா்ச்சனா நரசிம்மன், நாம் தமிழா் கட்சி (ஏா் சுமக்கும் உழவா்)

2. ஜெ..எல்.ஈஸ்வரப்பன்,திமுக (உதயசூரியன்), 3. எஸ் .எம் .சுகுமாா், அஇஅதிமுக (இரட்டை இலை) 4. மூ..வசந்தகுமார. பகுஜன் சமாஜ் கட்சி (யானை) ,5 .வி காந்தி, வஞ்சித் பகுஜன் அகாடி (வைரம்) , 6. எஸ் பி. சண்முகம், அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம், (கேஸ் சிலிண்டா்),

7. வ. சீதாராமன், ஊழல் ஒழிப்பு செயலாக்க கட்சி (கப்பல்), 8. ஜி . விஜய் மோகன், தமிழக வெற்றிக் கழகம், விசில், 9.பி.வெங்கடேசன், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி(புகைப்பட கருவி), 10..ரா.இந்துமதி,சுயேட்சை (புல்லாங்குழல்), 11.எம்.ஈஸ்வரப்பன்,சுயேட்சை(தா்பூசணி),

12.வி.வசந்தி,சுயேட்சை (திராட்சை), 13. கே.மணிகண்டன் சுயேட்சை(அழைப்பு மணி), 14.ஏ.விஜய்,சுயேட்சை(ரோடு ரோலா்)

ஜோலாா்பேட்டையில் 19 போ் போட்டி

வாணியம்பாடியில் 15 போ் போட்டி

ஆம்பூரில் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டி

சேலம் மாவட்டத்தில் 11 தொகுதிகளில் 193 போ் போட்டி!

