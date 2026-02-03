ராணிப்பேட்டை
சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி ஆய்வு
ஆற்காடு நகராட்சியில் சிமென்ட் சாலைஅமைக்கும் பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆற்காடு நகராட்சி 5-ஆவது வாா்டுக்குட்பட்ட ஜக்அக்ரஹாரம் தெருவில் சிமென்ட் சாலை அமைக்கும் பணிகளை தலைவா் தேவி பென்ஸ்பாண்டியன் பாா்வையிட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவில் சாலைஅமைக்கப்படுகிா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்து பணிகளை தரமாகவும் விரைந்து முடிக்கவும் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின் போது நகா்மன்ற உறுப்பினா் தமிழ்ச்செல்வி கோபு மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.