ராணிப்பேட்டை
சாலைப் பணி: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு
ஆற்காடு நகராட்சியில் தாா் சாலை அமைக்கும் பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் தேவி பென்ஸ்பாண்டியன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆற்காடு நகராட்சி 19-ஆவது வாா்டுக்குட்பட்ட வீட்டுவசதி வாரிய பகுதிகளில் கலைஞரின் நகா்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் தாா் சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் தேவிபென்ஸ்பாண்டியன் ஆய்வு செய்து பணிகளின் தரம் குறித்து சோதனை செய்தாா்.
மேலும், சாலையை தரமாகவும் விரைந்து முடிக்கவும் வலியுறுத்தினாா். இந்த ஆய்வின் போது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பி.டி குணாளன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.