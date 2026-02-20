ராணிப்பேட்டை
அதிமுக சாா்பில் தெருமுனை பிரசார கூட்டம்
கூட்டத்தில் பேசிய ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா்.
ஆற்காடு மேற்கு ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில் தெருமுனை பிரசார கூட்டம் புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
ஆற்காடு ஒன்றியம், சாம்பசிவபுரம், கூரம்பாடி, உப்புபேட்டை ஆகிய கிராமங்களில் நடைபெற்ற தெருமுனை பிரசார கூட்டத்துக்கு ஒன்றிய செயலாளா் என்.சாரதி ஜெயச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் மதிவாணன், ஏ.என்.சஞ்சீவி, வ.அண்ணாதுரை, தேவன், தாமோதரன், மோட்டூா் ரவி, ஏழுமலை, ரவிக்குமாா், ராஜா, சேகா், ஏழுமலை, யுவராஜ், பாா்த்திபன், காா்த்திக்ராஜ், தேவேந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா், தலைமை கழக பேச்சாளா் ஏழுமலை ஆகியோா் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
இதில், கட்சியின் மாவட்ட, ஒன்றிய நிா்வாகிகள், கிளை செயலாளா்கள் மற்றும் பாமக, பாஜக பொறுப்பாளா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.