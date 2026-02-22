திமுக அரசின் சாதனைகளை வீடு வீடாக மகளிா் கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தல்!
திமுக அரசின் சாதனைகளை மகளிரணியினா் வீடு வீடாக சென்று பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் என கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி பேசினாா்.
தக்கோலத்தில் திமுக மகளிரணி பிரசார பயிற்சிக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. அதில் அமைச்சா் பேசியது: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நல்லாட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மகளிா் உரிமைத்தொகை, காலை சிற்றுண்டி திட்டம், இலவச பேருந்து பயணம், அன்புக்கரங்கள் திட்டம், தாயுமானவா் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களால் பெண்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனா்.
வரும் தோ்தலில் மீண்டும் திமுக வெற்றி பெற கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். குறிப்பாக பெண் நிா்வாகிகள் வீடுகள் தோறும் நேரில் சென்று அரசின் சாதனைகளை பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி.
கூட்டத்துக்கு மாவட்ட மகளிா் தொண்டரணி அமைப்பாளா் பவானி வடிவேலு தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் சுந்தராம்பாள் பெருமாள் வரவேற்றாா். இதில் மாநில சுற்றுச்சூழல் அணி துணை அமைப்பாளா் வினோத் காந்தி, அரக்கோணம் சட்டபேரவை தொகுதி பொறுப்பாளா் சூா்யா வெற்றிக்கொண்டான், நகர செயலாளா் வி.எல்.ஜோதி, த்ககோலம் நகர செயலாளா் எஸ்.நாகராஜன், நெமிலி ஒன்றியக்குழு தலைவா் பெ.வடிவேலு, ஒன்றிய செயலாளா்கள் எஸ்.ஜி.சி.பெருமாள், ஆா்.தமிழ்செல்வன், கே.பசுபதி, தமிழ்மணி பங்கேற்றனா்.