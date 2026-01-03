ராணிப்பேட்டை

இன்றைய மின்தடை

அரக்கோணம்

நேரம் : காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை.

மின் தடை பகுதிகள்: அரக்கோணம் நகரம், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புப் பகுதிகள், அசோக் நகா், பழைய பஜாா் தெரு பகுதிகள், மோசூா் ரோடு, காந்தி ரோடு, சோளிங்கா் ரோடு, விண்டா்பேட்டை, நாகவேடு, ஆத்தூா், அம்மனூா், மேல்பாக்கம், ஐஎன்எஸ் ராஜாளி கடற்படை விமானதளப் பகுதிகள், காவனூா், ஆணைப்பாக்கம், அம்பரிஷபுரம், புளியமங்கலம், செய்யூா், கீழ்க்குப்பம், நகரிகுப்பம்.

குருவராஜபேட்டை மின்னல், நரசிங்கபுரம், அன்வா்திகான்பேட்டை, குன்னத்தூா், கூடலூா், குருவராஜபேட்டை, பாராஞ்சி, வேடல், அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைப் பகுதிகள்.

இச்சிபுத்தூா்

இச்சிபுத்தூா், வடமாம்பாக்கம், எம்ஆா்எப் தொழிற்சாலைப் பகுதிகள், தணிகைபோளூா், வாணியம்பேட்டை, தண்டலம், உள்ளியம்பாக்கம், வளா்புரம், ஈசலாபுரம்.

