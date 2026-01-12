முதியோா் இல்லத்தில் பொங்கல் விழா
ஆற்காடு மகாத்மா காந்தி முதியோா் இல்லத்தில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு முதியோா் இல்லத் தலைவா் ஜெ.லட்சுமணன் தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் ஜெ சஜன்ராஜ் ஜெயின், பொருளாளா் பி என் பக்தவச்சலம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ஏ.எல் திருஞானம் வரவேற்றாா்.
ரத்தினகிரி பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள், கலவை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் சிறப்பு பூஜை செய்து விழாவை தொடங்கி வைத்தனா்.
ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன், ஓய்வு பெற்ற வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.ராஜேந்திரன், சென்னை தனலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரி நிறுவனத் தலைவா் வி.பி ராமமூா்த்தி, ஜோதிடா் குமரேசன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக கலந்து கொண்டு முதியோருக்கு புத்தாடைகளை வழங்கினா்.
விழாவில் மருத்துவா் பி எஸ் சரவணன், தொழிலதிபா் ஆா்.எஸ்.சேகா், உதவும் உள்ளங்கள் செயலாளா் சந்திரசேகா் மற்றும் முதியோா் இல்லத்தின் உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். முடிவில் துணைத் தலைவா் எஸ்.ஆா். பி பென்ஸ்பாண்டியன் நன்றி கூறினாா்.