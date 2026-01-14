ராணிப்பேட்டை நகராட்சியில் சமத்துவப் பொங்கல்: அமைச்சா் காந்தி பங்கேற்பு
ராணிப்பேட்டை நகராட்சி சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி பங்கேற்று தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு புத்தாடை வழங்கினாா்.
நகா்மன்ற தலைவா் சுஜாதா வினோத் தலைமையில், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள், நகராட்சி பணியாளா்கள் பாரம்பரிய உடையணிந்து புதுப்பானையில் பொங்கல் வைத்து, கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.
விழாவில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி கலந்து கொண்டு விழாவைக் கொண்டாடினாா். தொடா்ந்து பாரம்பரிய கலைநிகழ்சிகளை கண்டு மகிழ்ந்தனா். பின்னா் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு புத்தாடை வழங்கி பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
விழாவில் கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும் பொங்கல் மற்றும் அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டது.
இதில் நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் ரமேஷ் கா்ணா, நகராட்சி ஆணையா் பாலமுருகன் (பொ) , மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் எஸ்.வினோத், மற்றும் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
முன்னதாக வாலாஜா ஊராட்சி ஒன்றியம், வன்னிவேடு ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி உறியடிக்கும் போட்டியில் கலந்து கொண்டும், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கியும், ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள இடங்களில் மரக் கன்று நடும் பணிகளை தொடங்கியும் வைத்தாா்.