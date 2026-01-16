பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள்: அமைச்சா் காந்தி தொடங்கி வைத்தாா்
ராணிப்பேட்டையில் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி பறை இசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
கலை பண்பாட்டுத்துறை சாா்பில், 2 நாள் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடக்க விழா முத்துக்கடை பேருந்து நிறுத்தத்தில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு பறை இசைத்து தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டாா். அப்போது கலைநிகழ்ச்சிகளை அனைத்து பொதுமக்களும் கண்டு களிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.
சக்தி கணபதி பம்பை மற்றும் சிலம்பக் குழுவின் பம்பை மற்றும் சிலம்பு நிகழ்ச்சி, நடராஜ பெருமாள் நாட்டியப்பள்ளியின் பரதநாட்டியம் நிகழ்ச்சி, அம்மூா் ராமன் நையாண்டி மேளம் நிகழ்ச்சி, ஷகிலா நாடக மன்றம் சாா்பில் நாடகம் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து சிலம்பம், பரத நாட்டியம், பறை, தெருக்கூத்து, கரக ஆட்டம்உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.
இதில், ஆட்சியா் ஜெயு.சந்திரகலா, நகா்மன்றத் தலைவா் சுஜாதா வினோத், துணைத் தலைவா் ரமேஷ் கா்ணா, நகா்மன்ற உறுப்பினா் எஸ்.வினோத் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.