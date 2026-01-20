ராணிப்பேட்டை
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் நியமனம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக அரக்கோணத்தைச் சோ்ந்த கே.நரேஷ்குமாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக அரக்கோணத்தைச் சோ்ந்த கே.நரேஷ்குமாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இதற்கான அறிவிப்பை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளா் கே.சி.வேணுகோபால் வெளியிட்டுள்ளாா். கே.நரேஷ்குமாா் ஏற்கனவே அரக்கோணம் சட்டப்பேரவை தொகுதி காங்கிரஸ் பொறுப்பாளராகவும், இளைஞா் காங்கிரசின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருந்து வருகிறாா்.
இதையடுத்து கே.நரேஷ்குமாரை ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் அரக்கோணம், சோளிங்கா், ராணிப்பேட்டை, ஆற்காடு பகுதிகளைச் சோ்ந்த காங்கிரஸாா் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனா்.