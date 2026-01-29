ராணிப்பேட்டை: வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆய்வு
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் எஸ்ஐஆா் பணிகளை தோ்தல் ஆணைய வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆஷிம் குமாா் மோடி வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணைய வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் (இணைச் செயலாளா், வருமான வரித் துறை) ஆஷிம் குமாா் மோடி ஆய்வு மேற்கொண்டாா். 4 சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மற்றும் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
தற்போது வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா்கள் முரண்பாடு,முகவரி முரண்பாடு உள்ளவா்கள் மேல் முறையீடு செய்த விண்ணப்பங்கள் மீது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் விசாரணை பணிகள் மற்றும் களஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என ராணிப்பேட்டை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா விவரித்தாா்.
தொடா்ந்து வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் குறித்தும் விரிவாக எடுத்துரைத்தாா்.
இதனை தொடா்ந்து வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களிடம் பணிகள் தொடா்பாகவும் அதில் நிலவிய பிரச்னைகள் மற்றும் பணிகளை முடித்த தன்மைகள் குறித்து விரிவாக கேட்டறிந்தாா்.
இப்பணிகளின் போது தங்களுக்கு ஏற்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் இப்பணிகளில் மேம்படுத்த தேவையான ஆலோசனைகள் இருந்தால் அதை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மூலம் தெரியப்படுத்தலாம். ஏனென்றால் இனிவரும் காலங்களில் இது போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளும் ோது நடப்பு பணிகளில் கையாண்ட சிரமங்களை களைந்து பணிகளை எளிமைப்படுத்த உதவியாக இருக்கும்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் அனைத்து துறை அலுவலா்களும் சிறப்பாக பணியாற்றியமைக்கு பாராட்டுதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடா்ந்து எஞ்சியுள்ள பணிகளை விரைவாக முடித்து முடிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்த ஆய்வுகளில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ஜெ.யு.சந்திரகலா. மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செ.தனலிங்கம், ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ராஜி, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆனந்தன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.