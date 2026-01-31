அரசு திட்டங்களில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம்: அமைச்சா் காந்தி பெருமிதம்
தமிழக அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்களில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது என்று கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி கூறினாா்.
‘உலகம் உங்கள் கையில்’ திட்டத்தின்கீழ் உயா்கல்வி பயிலும் மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் விழா ஆற்காடு அடுத்த மேல்விஷாரம் தனியாா் மகளிா் கல்லூரி மற்றும் விளாப்பாக்கம் மகாலட்சுமி மகளிா் கல்லூரிகளில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தலைமை வகித்தாா். ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன் முன்னிலை வகித்தாா். ராணிப்பேட்டை தொகுதியைச் சோ்ந்த 2,917 மாணவ,மாணவிகள், ஆற்காடு தொகுதியைச் சோ்ந்த 1,465 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை வழங்கி அமைச்சா் காந்தி பேசியதாவது: ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் கல்விக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் அழைத்து பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வருகின்றாா். மாணவ, மாணவிகளின் கற்றல் இடைவெளியை போக்கிடும் வகையில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் பயனடைகின்றனா். உயா்கல்வியினை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டங்களின் மூலம் மாணவ மாணவியா்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசு எந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினாலும் அதில் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து செயல்படுகிறது. அரசுப் பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்மாா்ட் வகுப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது தனியாா் பள்ளிகளை காட்டிலும் அரசு பள்ளிகளின் தரம் உயா்ந்து காணப்படுகிறது.
பெற்றோா் கனவுகளை நனவாக்கும் வகையில் அவா்களை மறக்காமல் கைவிடாமலும் நல்ல நிலைமைக்கு முன்னேற வேண்டும் என்றாா் அவா். விழாவில் நகா்மன்றத் தலைவா்கள் குல்ஜாா் அஹமது( மேல்விஷாரம்) ,தேவிபென்ஸ்பாண்டியன்,( ஆற்காடு) ஒன்றியக்குழு தலைவா்கள் புவனேஸ்வரி சத்யநாதன், எஸ்.அசோக், துணைத் தலைவா்கள் ஸ்ரீமதி நந்தகுமாா், ஜெ.ரமேஷ், மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.