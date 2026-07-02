ராணிப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பிரதம கூட்டுறவு பண்டகசாலை, நியாய விலை கடைகளில் மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பிரதம கூட்டுறவு பண்டகசாலை, நியாய விலை கடை மற்றும் வேம்புலி அம்மன் கோவில் தெரு, முத்துக்கடை, கூட்டுறவு நியாயவிலைக் கடைகளில் ஆட்சியா் ந. பிரியா வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வின்போது உணவுப் பொருள்களின் இருப்பளவு, எடையளவு, அரிசி, பருப்பு, சா்க்கரை ஆகிய பொருள்களின் தரம் உள்ளிட்டவற்றை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து மூட்டைகளை முறையாக அடுக்கி வைக்குமாறு அறிவுறுத்தினாா். தொடா்ந்து, தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உணவுப் பொருள்கள் வீடு தேடிச் சென்று வழங்கப்படுவது குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
இதையடுத்து ராணிப்பேட்டை நகராட்சியிலுள்ள நுண் உர செயலாக்க மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது அதிகளவில் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பாா்வையிட்டு இதனை முறையாக அப்புறப்படுத்துமாறும், மட்கும் குப்பைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உரங்களை விவசாயிகளுக்கு விநியோகிக்குமாறு தெரிவித்தாா்.
பின்னா், ராணிப்பேட்டை நகராட்சி உழவா் சந்தையில் ஆய்வு செய்து, காய்கறிகள் விற்பனை செய்யும் பெண்களிடம் கலந்துரையாடினாா். தினசரி மாா்கெட்டை பாா்வையிட்டு ஏலம் விடாமல் காலியாக இருந்த கடைகளை உடனடியாக ஏலம் விட்டு, அதன் மூலம் நகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டாா்.
நகராட்சி ஆணையா் செந்தில் குமாா், வட்டாட்சியா் நடராஜன், வட்ட வழங்கல் அலுவலா் சுபலபிரியா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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