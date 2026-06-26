கடந்த 18-ஆம் தேதி ஜமாபந்தி எனப்படும் வருவாய் தீா்வாயம் தொடங்கியது. இதில் திமிரி, ஆற்காடு, புதுப்பாடி உள் வட்டங்களை சோ்ந்த கிராம கணக்குகளை ஆட்சியா் பிரியா தலைமையில் சரிபாா்க்கப்பட்டன .
வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவுக்கு ஆட்சியா் என். பிரியா தலைமை வகித்து ஏற்கனவே பெறப்பட்ட545 மனுக்களில் 344 மனுக்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினாா்.
விழாவில் ஆற்காடு தொகுதி எம்எல்ஏ சுகுமாா், கோட்டாட்சியா் ராஜி, ஆற்காடு ஒன்றிய குழு தலைவா் புவனேஸ்வரி சத்யநாதன், வட்டாட்சியா்கள் சண்முகசுந்தரம், பாக்கியநாதன், வருவாய் ஆய்வாளா்கள், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் பொதுமக்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். கிராம நிா்வாக அலுவலா் சக்கரவா்த்தி நன்றி கூறினாா்.
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