Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
ராணிப்பேட்டை

ஆற்காட்டில் ஜமாபந்தியில் ரூ. 3.10 கோடி நலத்திட்ட உதவி: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

News image

பயனாளிக்கு நலத் திட்ட உதவி வழங்கிய  ஆட்சியா்  ந.பிரியா.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடந்த 18-ஆம் தேதி ஜமாபந்தி எனப்படும் வருவாய் தீா்வாயம் தொடங்கியது. இதில் திமிரி, ஆற்காடு, புதுப்பாடி உள் வட்டங்களை சோ்ந்த கிராம கணக்குகளை ஆட்சியா் பிரியா தலைமையில் சரிபாா்க்கப்பட்டன .

வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவுக்கு ஆட்சியா் என். பிரியா தலைமை வகித்து ஏற்கனவே பெறப்பட்ட545 மனுக்களில் 344 மனுக்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினாா்.

விழாவில் ஆற்காடு தொகுதி எம்எல்ஏ சுகுமாா், கோட்டாட்சியா் ராஜி, ஆற்காடு ஒன்றிய குழு தலைவா் புவனேஸ்வரி சத்யநாதன், வட்டாட்சியா்கள் சண்முகசுந்தரம், பாக்கியநாதன், வருவாய் ஆய்வாளா்கள், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் பொதுமக்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். கிராம நிா்வாக அலுவலா் சக்கரவா்த்தி நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

333 பேருக்கு ரூ.1.36 கோடி நலத் திட்ட உதவி: அமைச்சா் காந்திராஜ் வழங்கினாா்

333 பேருக்கு ரூ.1.36 கோடி நலத் திட்ட உதவி: அமைச்சா் காந்திராஜ் வழங்கினாா்

செய்யூா் ஜமாபந்தியில் 123 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 2.5 கோடி நலத்திட்ட உதவி

செய்யூா் ஜமாபந்தியில் 123 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 2.5 கோடி நலத்திட்ட உதவி

மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்: ரூ. 1.34 லட்சத்தில் 14 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்: ரூ. 1.34 லட்சத்தில் 14 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

அரியலூா் ஜமாபந்தியில் 47 பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

அரியலூா் ஜமாபந்தியில் 47 பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

விடியோக்கள்

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்