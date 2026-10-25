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ஸ்ரீ ராதா ரூக்மணி சமேத கிருஷ்ணா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

செங்காடு மோட்டூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ ராதா ரூக்மணி சமேத கிருஷ்ணா் திருக்கோயிலில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

செங்காடு மோட்டூா் கிராமம் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராதா ரூக்மணி சமேத கிருஷ்ணா் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்.

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ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை அடுத்த செங்காடு மோட்டூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ ராதா ரூக்மணி சமேத கிருஷ்ணா் திருக்கோயிலில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் யாக சாலை அமைக்கப்பட்டு, வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு யாக சாலை பூஜைகள் நடைபெற்று, சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள், ஹோமங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆன்மிக சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தொடா்ந்து, புனித நீா் நிரப்பப்பட்ட கலசங்கள் வைத்து, வேத மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டு யாக சாலை வழிபாடுகள் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, யாகசாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீா் கலசங்கள் ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, கோயில் கோபுர கலசங்களுக்கும் மற்றும் மூலவருக்கும் புனித நீா் ஊற்றி அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று.

அப்போது கோயில் வளாகத்தில் கூடியிருந்த கிராம மக்கள் கோவிந்தா... கோவிந்தா... என்ற பக்தி முழக்கத்துடன் பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். தொடா்ந்து ஸ்ரீ ராதா ருக்மணி சமேத கிருஷ்ணருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரங்கள் மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.

விழாவில், செங்காடு மோட்டூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான கிராம பொதுமக்கள், பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனா்.

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