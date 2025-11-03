திருப்பத்தூர்
வாணியம்பாடி வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் கூட்டம்
வாணியம்பாடி நியூ டவுனில் அனைத்து கட்சி வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு வட்டாட்சியா் சுதாகா் தலைமை வகித்தாா். தோ்தல் பிரிவு அலுவலா் அருள்மொழிவா்மன், பாலாஜி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிவ சவுந்தரவல்லி கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
சிறப்பு வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு குறித்து எம்எல்ஏ கோ.செந்தில்குமாா், நகர திமுக செயலாளா் வி.எஸ். சாரதி குமாா், கட்சி நிா்வாகிகள் பல்வேறு சந்தேகங்களை கேட்டதற்கு ஆட்சியா் விளக்கம் அளித்தாா்.