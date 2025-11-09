ரயிலில் தொடா் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 2 போ் கைது
ஜோலாா்பேட்டை அருகே ஓடும் ரயிலில் தொடா் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட இருவரை ரயில்வே தனிப்படை போலீஸாா் கைது செய்து இரண்டு பவுன் நகையை பறிமுதல் செய்தனா்.
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் இருந்து ஜோலாா்பேட்டை செல்லும் ரயிலில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்,ஊத்தங்கரை அடுத்த வடுகனூா் பகுதியை சோ்ந்த சக்திவேல் மனைவி நதியா (27) என்பவா் பயணித்தாா். அப்போது ரயில் ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள சோமநாயக்கன்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்றபோது ஜன்னல் ஓரம் அமா்ந்திருந்த நதியா கழுத்தில் அணிந்திருந்த தங்கச் செயினை இரு மா்ம நபா்கள் பறித்துச் சென்றனா்.
பின்னா் இதுகுறித்து ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் நதியா அளித்த புகாரின் பேரில் நாட்டறம்பள்ளி சாலையில் இரு இளைஞா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் அவா்கள் ஆந்திர மாநிலம், குப்பம் அடுத்த மாங்குப்பம் பகுதியை சோ்ந்த அன்பு என்பவரின் மகன் சதீஷ் (30) மற்றும் இவருடன் 17 வயது சிறுவன் ஆகிய இருவரும் நதியாவிடம் ஒரு பவுன் செயினை பறித்துச் சென்றதும், இதேபோன்று கடந்த மாதம் 17-ஆம் தேதி கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு பகுதியை சோ்ந்த திருப்பதி என்பவரின் மனைவி ஆா்த்தி (27) என்பவரிடம் ஒரு பவுன் தங்கச் செயினை பறித்து சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதனை அடுத்து ரயில்வே தனிப்படை போலீசாா் இவா்களிடமிருந்து 2 பவுன் செயினை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும் இரண்டு போ் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து திருப்பத்தூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா் படுத்தி சதீஷ் என்பவரை சிறையில் அடைத்தனா். 17 வயது சிறுவனை சீா்திருத்த பள்ளியில் ஒப்படைத்தனா்.