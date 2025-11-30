ஏலகிரியில் தொடா் மழை: படகு இல்லத்துக்கு விடுமுறை!
ஏலகிரி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடா் மழையால் படகு சவாரி இல்லத்துக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது.
ஏழைகளின் ஊட்டி என்றழைக்கப்படும் ஏலகிரி மலை சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது.1,800 மீ உயரம் கொண்ட ஏலகிரி மலை நான்கு புறமும் மலைகளால் சூழப்பட்டு எந்த காலத்திலும் ஒரேமாதிரியான சீதோஷண நிலை இருந்து வருவதால் திரளான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா்.
குறிப்பாக சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் தொடா் விடுமுறை நாள்களில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் குவிந்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் முகூா்த்தம் தினமாகக் இருந்ததால் திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, வாணியம்பாடி பகுதிகளில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று விட்டு ஏலகிரி மலை சுற்றி பாா்க்க சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் பிள்ளைகள் மற்றும் குடும்பத்துடன் அதிகளவில் வருகை புரிவாா்கள் என எதிா்பாா்த்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை மற்றும் பனி மூட்டம் காரணமாக படகு சவாரி இல்லம் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் இன்றி ஏலகிரி மலை வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.