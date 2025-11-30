முத்துமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
கன்னடிகுப்பம் கிராமத்தில் முத்துமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாதனூா் ஒன்றியம், கன்னடிகுப்பம் ஊராட்சி அருந்ததியா் குடியிருப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா சனிக்கிழமை கோ பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து யாக சாலை பூஜைகள் நடைபெற்றது. யாக சாலை பூஜைகள் நிறைவடைந்து கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
கும்பாபிஷேக விழாவில் ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ.வில்வநாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டாா். மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் ஜி. ராமமூா்த்தி, ஒன்றிய துணைச் செயலா்கள் ரவிக்குமாா், வினோத்குமாா், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் ஜோதிவேலு, கோமதிவேலு, ஜவஹா் காா்த்திக், தெய்வநாயகம் மற்றும் ஊா் முக்கியப் பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.