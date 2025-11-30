திருப்பத்தூர்
தேசிய சிலம்பப் போட்டி: ஆம்பூா் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்
வேலூரில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான சிலம்பப் போட்டியில் ஆம்பூா் சிலம்பப் பயிற்சி பள்ளி மாணவா்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா்.
நேஷனல் சிலம்பம் ஸ்கூல் பெடரேஷன் ஆப் இந்தியா, வோ்ல்ட் யூனிகியூ ஸ்போா்ட்ஸ் கூட்டமைப்பு சாா்பாக, 10-ஆவது தேசிய அளவிலான ஓப்பன் சாம்பியன்ஷிப் சிலம்பம், கராத்தே, யோகா, பரநாட்டியம், குங்ஃபூ, வெஸ்டா்ன் டான்ஸ் போட்டிகள் வேலூா் அடுக்கம்பாறை எக்செல் மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் ஆம்பூா் பிஜிஎம் சிலம்பம் பயிற்சி பள்ளி மாணவா்கள் சுமாா் 25 போ் சிலம்பப் பயிற்சியாளா் கோபால் தலைமையில் கலந்து கொண்டனா்.
பல்வேறு பிரிவுகளில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்து வெற்றி பெற்றனா். வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுக் கோப்பை, பதக்கம், பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.