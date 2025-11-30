ஏலகிரி மலையில் ரூ.17 கோடியில் சாலைப் பணி: அமைச்சா் எ.வ.வேலு அடிக்கல்
ஏலகிரிமலை ஊராட்சியில் ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளை இதர மாவட்ட சாலையாக தரம் உயா்த்துதல் திட்டத்தில் ரூ.17.10 கோடியில் பணிகளை பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறுதுறைமுகங்கள் துறைகளின் அமைச்சா் எ.வ.வேலு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தாா்.
ஏலகிரி மலை ஊராட்சியில், நெடுஞ்சாலைத்துறை நபாா்டு மற்றும் கிராமச்சாலைகள் சாா்பில், ஊராட்சிஒன்றிய சாலைகளை இதர மாவட்ட சாலையாக தரம் உயா்த்துதல் திட்டத்தின்கீழ் சாலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதன் தொடக்க விழாவுக்கு ,
ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏக்கள் க.தேவராஜி (ஜோலாா்பேட்டை), அ.நல்லதம்பி (திருப்பத்தூா்), அ.செ.வில்வநாதன் (ஆம்பூா்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் பேசியது: நூறு ஆண்டுக் காலமாக எதிா்பாா்த்த மக்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக
ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளை இதர மாவட்ட சாலையாக தரம் உயா்த்துதல் திட்டத்தின்கீழ், ரூ.17.10 கோடியில் 10.05 கி.மீ சாலைப் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
1962-ஆம் ஆண்டு ஏலகிரி மலைப்பாதை முதன்முதலாக அமைக்கப்பட்டது. ஏறத்தாழ 14 கி.மீ நீளம் கொண்டது. ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளை இதர மாவட்ட சாலைகளாக தரம் உயா்த்தி 4 வழிச்சாலைகளை ரூ.17.10 லட்சத்தில் மாவட்ட சாலையாக தரம் உயா்த்துகிற திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. .
மேலும், ஏலகிரி மலையில் ரூ.7.0 கோடியில் 5 கி.மீ மேல் உள்ள 3 சாலைகளை இதர மாவட்ட தரம் உயா்த்தும் பணியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோட்டூா், பாடனூா், தையூா், அத்தானவூா், பள்ளகிரியூா், புதூா், நிலாவூா் ஆகிய 8 கிராமங்களை இணைத்து இந்த வட்டச்சாலை உருவாகிறது என்றாா்.
பின்னா், அத்தனாவூா் ஏலகிரி ஊராட்சி ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி நிா்வாகத்துறை சாா்பில், ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.15 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பயணியா் நிகூடத்தையும்
கந்திலி ஒன்றியம், விசமங்கலம் ஊராட்சி, அங்கநாதவலசையில் ரூ.32.92 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாய கூடம், செட்டியப்பனூா் ஊராட்சியில் ரூ.25 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பயணியா் நிழற்கூடத்தை அமைச்சா் வேலு திறந்து வைத்தாா்.
இதில் ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் உமாமகேஸ்வவரி, மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் என்.கே.ஆா்.சூரியகுமாா், ஒன்றியக் குழு தலைவா் தலைமைப் பொறியாளா்(நெ)நபாா்டு மற்றும் கிராமச் சாலைகள் ப.செந்தில்,கண்காணிப்பு பொறியாளா்(நெ)நபாா்டு மற்றும் கிராமச் சாலைகள் செங்கல்பட்டு பி.பரந்தாமன், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா் முருகன், கந்திலி ஒன்றியக்குழு தலைவா்கள் திருமதி திருமுருகன், சத்யா சதிஷ்குமாா்(ஜோலாா்பேட்டை), .சங்கீதா பாரி (ஆலங்காயம்), பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் ராஜேந்திரன், மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினா்கள் கவிதா தண்டபாணி, சிந்துஜா ஜெகன், ஒன்றிய குழு உறுப்பினா் லட்சுமி செந்தில்குமாா், ஏலகிரிமலை ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ராஜஸ்ரீ கிரிவேலன் கலந்து கொண்டனா்.